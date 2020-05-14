وصول 315 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين قادمتين من دولة الكويت، على متنهما نحو 315 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.









وصلت الرحلتان اللتان سيرتهما شركتا مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى مطار القاهرة الدولي، مساء، على متنهما المصريون العالقون هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وتم إجراء فحوصات طبية على كافة الركاب القادمين على الرحلة من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار داخل صالة الوصول، وذلك قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .







