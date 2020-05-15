فصول لمحو الأمية أون لاين من "مركز الحفنى للفنون" لأصحاب الهمم

يواصل مركز الحفنى للفنون لذوى القدرات الخاصة، برئاسة علا عبيد، تقديم أول فصول لمحو الأمية أون لاين، والتى أطلقها المركز فى مارس الماضى، نتيجة الأوضاع الراهنة لأحداث فيروس كورونا المستجد.





وقالت عبيد، إن المركز أطلق الفصول أون لاين، تطبيقا لقرارات الدولة فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، ويضم الفصل ٦ أفراد من أصحاب الهمم، وتقام حصتان فى الأسبوع، من خلال استخدام برنامج الزوم.



