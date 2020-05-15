AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فصول لمحو الأمية أون لاين من "مركز الحفنى للفنون" لأصحاب الهمم

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
يواصل مركز الحفنى للفنون لذوى القدرات الخاصة، برئاسة علا عبيد، تقديم أول فصول لمحو الأمية أون لاين، والتى أطلقها المركز فى مارس الماضى، نتيجة الأوضاع الراهنة لأحداث فيروس كورونا المستجد.

وقالت عبيد، إن المركز أطلق الفصول أون لاين، تطبيقا لقرارات الدولة فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، ويضم الفصل ٦ أفراد من أصحاب الهمم، وتقام حصتان فى الأسبوع، من خلال استخدام برنامج الزوم.

وأضافت رئيس المركز، أن الفصول حققت نجاحا كبيرا، وهناك استجابة فى التعليم لم تكن متوقعة من أبناء المركز، مشيرة إلى أن المركز افتتح منذ عامين أول فصول لمحو الأمية لذوى القدرات الخاصة، للمرحلة الابتدائية والإعدادية باستخدام برنامج CLE روتارى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إدوارد لـ شيخ الحارة: غيرت طائفتي الدينية عشان مراتي.. وفيلم أحاسيس خسرني جمهورى.. وبكاء شديد لهذا السبب

شاهد تعليق أحمد صلاح حسنى على مشاركته في الاختيار

تعليق رامى رضوان على زحام بوابات طريق السويس الصحراوى

في عيد ميلاد أصالة.. تعرف على عدد زيجاتها

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

بـ بليزر فقط.. إنجي المقدم تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

571 وفاة .. الصحة : شفاء 2626 مواطنا من الكورونا من إجمالي 10829 حالة

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

بنسبة 95%.. المتعافون من كورونا ينتجون أجساما مضادة للفيروس في 21 يوما

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

للمرة الثانية.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم داخل كمباوند بأكتوبر

خاص.. قطر تبلغ الكويت بـ انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

صبري نخنوخ يحتفل بـ زفافه في إحدى كنائس الإسكندرية.. شاهد

منظمة الصحة العالمية تصحح معلومات وسلوكيات خاطئة حول فيروس كورونا

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

قرار جديد من تركي آل شيخ بشأن استثماره الرياضي

أخبار التوك شو.. معاناة الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا.. سر هروب بوسي.. وإدوارد: غيرت طائفتي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة

بـ بليزر فقط.. إنجي المقدم تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا