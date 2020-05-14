محمد عبد السلام يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن موقفه من الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم القادمة.









وقال عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سوبرت، إنه لن يترشح لانتخابات اتحاد الكرة وهذا قولاََ واحداََ لا رجعة فيه.

















وأضاف عبد السلام، يوجد ضغوطات من بعض الزملاء تدفعني للترشح ولكنني لن أغير كلمتي ولن أترشح.









وتابع: لن أستطيع أيضاََ أن أدعم أحد في الفترة الحالية، حيث إن كل ما نسمعه تكهنات ولا يوجد أسماء تؤكد ترشحها.







