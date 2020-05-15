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حوادث

حبس طرفي مشاجرة تسببا فى إصابة طفل بطلق ناري بمصر القديمة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:47 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس طرفي مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء والتسبب فى إصابة طفل بطلق نارى بسبب لهو الأطفال.


وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت قد شهدت منطقة مصر القديمة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين أهالى المنطقة بسبب لعب الأطفال.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بدائرة القسم.


على الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين إصابة طفل بطلق نارى إثر مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة أخرى بسبب لعب الأطفال.

وقد تمكنت القوات من ضبط طرفى المعركة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق. 
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