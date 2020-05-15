حبس طرفي مشاجرة تسببا فى إصابة طفل بطلق ناري بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس طرفي مشاجرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء والتسبب فى إصابة طفل بطلق نارى بسبب لهو الأطفال.









وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.





وكانت قد شهدت منطقة مصر القديمة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين أهالى المنطقة بسبب لعب الأطفال.





تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بدائرة القسم.





وقد تمكنت القوات من ضبط طرفى المعركة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.