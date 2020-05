عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهندة: أحلى وأرق بنوتة في الدنيا

View this post on Instagram

بنتي وحبيبتي و صاحبتي و اول فرحتي كل سنة و كل لحظة وانتي طيبة و سعيدة والعمر كله ليكي وانتي احلى و ارق بنوتة في الدنيا ، شاهي حبيبة قلبي عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ❤🎂🎉 @shahindahadary