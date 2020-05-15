عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهندة: أحلى وأرق بنوتة في الدنيا

احتفل النجم عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، بعيد ميلاده ابنته الكبرى شاهندة.





ونشر عصام الحضرى مجموعة من الصور لابنته شاهندة وعلق على الصور قائلا: " بنتي وحبيبتي و صاحبتي و اول فرحتي كل سنة و كل لحظة وانتي طيبة و سعيدة والعمر كله ليكي وانتي احلى و ارق بنوتة في الدنيا، شاهي حبيبة قلبي عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ❤🎂🎉".





يذكر أن عصام الحضري ابتعد عن الملاعب، منذ أكثر من موسمين ونصف.





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



