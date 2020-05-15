AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كورونا يطيح بالعمال في شركات السيارات

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قامت شركات السيارات الألمانية بفصل شريحة من العمال والسبب هو شراء السيارات لتنشيط المبيعات التي أصابها الكساد بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسبق أن عقدت الحكومة الألمانية مؤخرا اجتماعا مع ممثلي قطاع السيارات كما أعلنت فيه أنه سيتم البت في المحفزات القادمة بشهر يونيو.

كما أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لصرف محفزات شراء السيارات فمن المعروف أن الولايات المتحدة تحتضن أكبر شركات السيارات في العالم.

كما طالبت الولايات المتحدة بزيادة محفزات الشراء التي يجري صرفها بالفعل لشراء السيارات الكهربائية بالإضافة إلى صرف محفزات السيارات التي تعمل بمحركات الديزل.


كما كشفت النتائج عن التراجع الهائل لمبيعات الشركات  المتخصصة في مستلزمات السيارات حيث تراجعت المبيعات تراجعت بين 80 إلى 90 % بالإضافة إلى 66 % من العاملين تم تقليص أوقات عملهم.

وانخفض إنتاج المصانع الالمانية بشكل سريع في أول أبريل وقامت  الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، وفقا لما أظهره مسح آي.اتش.اس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. انخفاض مبيعات بورشه

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك يكشف حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي

إدوارد لـ شيخ الحارة: غيرت طائفتي الدينية عشان مراتي.. وفيلم أحاسيس خسرني جمهورى.. وبكاء شديد لهذا السبب

في عيد ميلاد أصالة نصري.. تعرف على عمرها الحقيقي

أهم الأخبار: إعلان لقاح كورونا نهاية 2020.. مصير الثانوية العامة.. مودة الأدهم فى قبضة الأمن

أوروبا تعلن موعد إنتاج علاج لـ فيروس كورونا

فرجاني ساسي يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى

شاهد.. امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة.. صور