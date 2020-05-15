كورونا يطيح بالعمال في شركات السيارات

قامت شركات السيارات الألمانية بفصل شريحة من العمال والسبب هو شراء السيارات لتنشيط المبيعات التي أصابها الكساد بسبب أزمة فيروس كورونا.



وسبق أن عقدت الحكومة الألمانية مؤخرا اجتماعا مع ممثلي قطاع السيارات كما أعلنت فيه أنه سيتم البت في المحفزات القادمة بشهر يونيو.



كما أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لصرف محفزات شراء السيارات فمن المعروف أن الولايات المتحدة تحتضن أكبر شركات السيارات في العالم.



كما طالبت الولايات المتحدة بزيادة محفزات الشراء التي يجري صرفها بالفعل لشراء السيارات الكهربائية بالإضافة إلى صرف محفزات السيارات التي تعمل بمحركات الديزل.





كما كشفت النتائج عن التراجع الهائل لمبيعات الشركات المتخصصة في مستلزمات السيارات حيث تراجعت المبيعات تراجعت بين 80 إلى 90 % بالإضافة إلى 66 % من العاملين تم تقليص أوقات عملهم.



وانخفض إنتاج المصانع الالمانية بشكل سريع في أول أبريل وقامت الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، وفقا لما أظهره مسح آي.اتش.اس.

