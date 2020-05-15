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أخبار العالم

تونس تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الصحية في تونس عدم تسجيل إي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي.

ونقلت صحيفة "الجريدة" التونسية عن المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، قولها إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة أوصت خلال برنامج على التليفزيون الوطني، الخميس، بضرورة عدم الانفتاح ومواصلة التقيد بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وعلى رأسها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وبلغ عدد الإصابات القائمة بفيروس كورونا في تونس حتى اليوم 1032 حالة دون اعتبار الحالات التي تماثلت للشفاء.
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