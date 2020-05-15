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محافظات

"مناعتك النفسية".. مبادرة جديدة بمستشفى عزل إسنا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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شمس يونس

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر برئاسة الدكتور إلهام محمود مديرة المستشفى عن مبادرة جديدة تحت عنوان " مناعتك النفسية ".

وقال الدكتور أيمن حسن عبد اللطيف استشاري  الطب النفسي والإدمان أن موضوعنا الأول هو عن التسامح "Tolerance" ولكي تستطيع العيش بسعادة فى حياتك يجب أن تتميز بروح التسامح .


وأوضح أن " التسامح " علاج  للبشر ويحررك من أى طاقة سلبية، قبل ما يكون عفو عن الشخص اللي أساء إلينا، سامح نفسك لكى تستطيع أن  تسامح غيرك مشيرا بأن مسامحتك لنفسك تأتى عن طريق تقبل حقيقة إنك إنسان ممكن يخطئ فتتقبل نفسك لكى تبدأ تهذيبها

 

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وأضاف أن عدم سماحك للغير يتسبب فى عدم سامح الغير لك وعدم قربه منك، فالتسامح عمره ما كان ضعف و لا قبول بإهانة الغير ، التسامح  رقي إنساني و قوة نفسية تجعلك  تعفو عن اللي أخطأ في حقك بالرغم من قدرتك على الرد والانتقام.

 

وأكد أن  الحياة أقصر من إنها تضيع في خناقات و كراهية ، ربنا خلقنا لكى نعمرها وليس ان نملأها  بالأذى النفسي و المادي ،  تقدر تسامح غيرك لما تعرف ثواب مسامحتك له ، عندما تلتمس للغير ، وتشغل نفسك بأهداف سامية.

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