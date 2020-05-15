عم محمد كامل "نصير البصمجية" في المصالح الحكومية ببني سويف

صناعة الأختام من المهن القليلة والمندثرة في زماننا الحاضر خاصة بعد التطور التكنولوجي والقضاء علي الأمية، فهي مهنة صعبة للغاية خاصة أنها تحتاج إلى كتابة عكسية ليظهر الأسم معدولا على الورق أو في المرآة.





ولا يزال عم محمد كامل 68 سنة يتربع علي عرش الصنعة وينفرد بصناعة الأختام على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان أي منذ عام 1973 تقريبًا، بمحافظة بني سويف.

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ويجلس عم محمد كامل داخل كشك خشبي خلف مسجد عمر بن عبدالعزيز بميدان المديرية بمدينة بني سويف ، وهو يعتبر سفير البصمجية في المصالح الحكومية والمؤسسات داخل المحافظة حيث لا يستطيع "أمي" لا يقرأ ولا يكتب أن يقضي مصلحة بدون" ختم" عم محمد.





ويستعين عم محمد بالأدوات الخام من القاهرة ويقوم بتصنيعها وبيعها للعملاء من القري والنجوع من غير الحاملين لأية شهادات "أميين" .





ويشير أن الأختام الصغيرة لمن لا يجيد القراءة والكتابة وهي بديلا لهم عن التوقيع في الأوراق الرسمية والمصالح الحكومية، وكذلك الأختام الكبرى للمستشارين ووكلاء النيابة خاصة التي يتم التشميع بها.





ويقول "عم محمد " :تزوجت من سيدتين الأولى لدي منها خمسة بنات وولد وبنتي الكبرى مرفت طبيبة كبيرة بمستشفى بني سويف العام والثانية رشا محامية والثالثة جيهاد مدرسة إنجليزي وهند أستاذه في القانون وشيماء معهد لاسلكي، وأحمد معاق ذهنيا، ومن الزوجة الثانية ,شهد وعبد الرحمن.

وتمني عم محمد من الله أن يزيل الغمة عن الأمة قائلا "حال الناس واقف بسبب كورونا ".