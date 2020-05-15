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حوادث

مطلوبين على ذمة ١٤ قضية مخدرات.. أمن الجيزة يضبط الشقيقين علي وإسلام

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:55 ص
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شقيقين مطلوبين على ذمة قضايا مخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الشادو.

وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفادها قيام كلا من إسلام .م . ع  سن 26 عاطل سبق اتهامه في 11 قضية مخدرات – سلاح ناري، وشقيقه علي سبق اتهامه في 3  قضايا "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات امكن ضبطهما بنحل سكنهما وبحوزتهما ١٠٤٤ لفافة تحوي مخدر الشادو وزنت جمعيها 2 كيلو و 300جرام، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وهاتفي محمول، وصاعق كهربائي، ولفافة فويل كبيرة للتعبئة، ومبلغ 1060 جنيه مصري.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والهاتفين لتسهيل تروجيها والسلاح الصاعق بقصد الدفاع .
 
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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