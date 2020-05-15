انخفاض معدلات الانتحار في اليابان بسبب كورونا .. تفاصيل

انخفض معدل الانتحار في اليابان بمقدار ٢٠%خلال جائحة فيروس كورونا التاجي حيث يقضي الموظفين وقتًا أقل مع رؤسائهم المتسلطين في العمل .

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في البلاد، انخفض عدد حالات الانتحار في أبريل هذا العام بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالشهر نفسه في عام 2019، وقتل 1،814 شخصًا في أبريل 2019 مقارنة بانخفاض نسبته 19.8 في المائة إلى 1455 شخصًا في أبريل 2020، وهذا يمثل أدنى رقم انتحار في البلاد على الأقل في السنوات الخمس الماضية.





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تعتقد الوزارة أن عدم الذهاب إلى المكتب، وتقليل التنقل، والمزيد من الوقت مع العائلة كلها طرق غير مباشرة يؤثر جائحة كورونا بشكل إيجابي على رفاهية الناس.

فيما تعني إجراءات الإغلاق أن الكثير منهم يعملون من المنزل ولديهم اتصال أقل مع الشخصيات الرسمية مثل رؤساء المتسلطين في العمل أو زملاء العمل أو زملاء الدراسة في حالة المدارس والجامعات.