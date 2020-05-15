مغنية يابا بمسلسل البرنس تكشف رسائل الجمهور لها بعد بكائهم.. فيديو

قالت الطفلة ملك فتحى مغنية أغنية يابا بمسلسل البرنس، إنها تتدرب بدار الأوبرا المصرية، وأكدت أنها غنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالات أكتوبر.

وأضافت الطفلة ملك فتحى، خلال حوارها أنها سعيدة بـ تعليقات المواطنين على أغنية يابا بمسلسل البرنس.





وأوضحت أن الجمهور معجب بالأغنية ويرسلون لها رسائل منها :" الأغنية بتعتك خلتنا نبكي و المسلسل حلو أوي ".





وفى نفس السياق ولفت المؤلف محمد سامي إلى أن الأطفال الصغار بالمسلسل قاموا بعمل أدوار مميزة ويستحقون الإشادة بهم.





وأشار محمد سامى إلى أن الجميع فى المسلسل قام بدوره فظهر بهذا الشكل الذى يتحدث به الجمهور.