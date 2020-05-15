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أخبار العالم

أمريكا.. 1754 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سجلت 1754 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأظهر التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.981 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 مايو الجاري.

واستمرت أعداد طلبات إعانة البطالة في مستوى مرتفع للغاية، رغم أن الرقم أقل من مستوى 3.176 مليون طلب المسجل في الأسبوع السابق، وأيضا الرقم يمثل سادس انخفاض أسبوعي في أعداد الطلبات على التوالي.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، تواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.

ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفدرالية وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية يونيو.

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