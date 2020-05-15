طبيب مستشفى بلطيم فاقد البصر: عندى ثقة في الله كبيرة رغم صعوبة الموقف

كشف الدكتور محمود سامي الطبيب الذى فقد بصره أثناء أداء مهمته في مستشفى العزل ببلطيم، آخر تطورات وضعه الصحي.





وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج ""يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه سوف يتوجه غدا إلى المركز الطبي العالمي لعمل عدد من الفحوصات وبدء بروتوكول العلاج.





وأشار إلى أن هناك حالة من الحزن والخوف بين أسرته جراء الوضع الحالي، لافتا إلى أن ثقته في الله كبيرة رغم صعوبة الموقف.





ونوه الدكتور محمود سامي إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حول إمكانية علاج الأمر واستعادة بصره مرة ثانية.





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسمي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرًا مخصصًا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.





جاء ذلك مساء أمس الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددًا من قيادات الوزارة لكل من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن زياراتها الميدانية الدورية التي تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل هذين المستشفيين ضمن 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية جاري تجهيزها لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.