AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب مستشفى بلطيم فاقد البصر: عندى ثقة في الله كبيرة رغم صعوبة الموقف

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود سامي الطبيب الذى فقد بصره أثناء أداء مهمته في مستشفى العزل ببلطيم، آخر تطورات وضعه الصحي.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج ""يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه سوف يتوجه غدا إلى المركز الطبي العالمي لعمل عدد من الفحوصات وبدء بروتوكول العلاج.

وأشار إلى أن هناك حالة من الحزن والخوف بين أسرته جراء الوضع الحالي، لافتا إلى أن  ثقته في الله كبيرة رغم صعوبة الموقف.

ونوه الدكتور محمود سامي إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حول إمكانية علاج الأمر واستعادة بصره مرة ثانية.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسمي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرًا مخصصًا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.  

جاء ذلك مساء أمس الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددًا من قيادات الوزارة لكل من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن زياراتها الميدانية الدورية التي تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل هذين المستشفيين ضمن 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية جاري تجهيزها لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات جولف لنقل المرضى.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفيى حميات وصدر العباسية علي 59 فدانًا

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

يضم 200 سرير.. وزيرة الصحة تتفقد أعمال افتتاح المركز القومي المصري للتحكم في الأمراض المعدية CDC

الصحة: تأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل ضد فيروس كورونا

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية في جولة تفقدية لعدد من مستشفيات الحميات والصدر

الانتهاء من تجهيز 30 مستشفى حميات وصدر كعزل صحي قبل عيد الفطر

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

أحمد زاهر يبكى بسبب مسلسل البرنس.. والمخرج: متستعطفش الناس يا فتحي

للمرة الثانية.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم داخل كمباوند بأكتوبر

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

أرقام صادمة للإصابات.. هل تصبح دول الخليج بؤرة جديدة لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج