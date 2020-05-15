جوجل تحصل على 3 مليارات دولار لتطوير سيارات ذاتية القيادة

استطاعت شركة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة " ايمو" وهي التابعة لمجموعة ألفابيت الشركة الآن وهي شركة خدمات الإنترنت لجوجل أن تجمع 3 مليارات في أول جولة لجذب المستثمرين من الخارج.
وسبق وأن أعلنت "ايمو" في الثاني من مارس عن أول جوله لجذب المستثمرين من خارجها مثل شركة سيلفر ليك ومجلس التخطيط الاستثماري لصندوق التفاعد الكندي بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وماجنا إنترناشوينال.
وسيتم توسيح نطاق الطرح لضم مجموعة جديدة من المستثمرين ومنها على سبيل المثال صناديق الاستثمار التي تديرها شركة تي .روي وبراي اسوشيتس.
كما تقول الشركة بأن الأموال الجديدة ستسرع خطة استخدام تقنيات القيادة الذاتية التي طورتها على نطاق تجاري لأن تعتقد أن الطلب على السيارات ذاتية القيادة سيزداد في العالم خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد او ما يسمي بكوفيد 19 .
وسبق وأن أعلنت "ايمو" في الثاني من مارس عن أول جوله لجذب المستثمرين من خارجها مثل شركة سيلفر ليك ومجلس التخطيط الاستثماري لصندوق التفاعد الكندي بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وماجنا إنترناشوينال.
وسيتم توسيح نطاق الطرح لضم مجموعة جديدة من المستثمرين ومنها على سبيل المثال صناديق الاستثمار التي تديرها شركة تي .روي وبراي اسوشيتس.
اقرأ أيضا :وسنرى أن وايمو ظلت من أبرز الشركات في مجال تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة في العالم لأنها تعتمد في النهاية على تمويل الشركة الأم ألقابيت .
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كما تقول الشركة بأن الأموال الجديدة ستسرع خطة استخدام تقنيات القيادة الذاتية التي طورتها على نطاق تجاري لأن تعتقد أن الطلب على السيارات ذاتية القيادة سيزداد في العالم خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد او ما يسمي بكوفيد 19 .