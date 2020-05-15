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شاهد..تعليق نبيلة عبيد على مشاركتها نادية الجندي بمسلسل سكر زيادة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:01 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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حمزة شعيب
أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الجديد "سكر زيادة"،  والذى شهد منافسة شرسة خلال السباق الرمضانى مع العديد من الاعمال الدرامية المتميز.

وقالت عبيد خلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "مشاركتى مع نادية الجندي في هذا العمل جاءت في وقتها، والمشاهدين معجبون بالعمل".

ولفتت إلى أن جميع طاقم العمل كانت ملتزم بالإجراءات الوقائية خلال فترة تصوير المسلسل، مضيفة:" الجميع التزم بالفنادق".

وناشدت نبيلة عبيد الشعب المصري بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعن التصوير بلبنان، أكدت أن  جميع المواطنين في لبنان ملتزمون بالحجر الصحي، لافتا إلى شركة الإنتاج احتوت الجميع ولم يشعروا بغربة أو عزل بعد ظهور كورونا وأي شخص كان يشعر بأي مرض كان ينقل لأرقى المستشفيات ببيروت.
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