اكتشاف أقدم آثار أقدام لسيدات في تنزانيا عمرها ١٩ ألف عام

تشير آثار الأقدام القديمة الموجودة في تنزانيا إلى أن المرأة كانت مسؤولة عن البحث عن الطعام وفعلت ذلك مع مجموعاتها من أفراد منذ 19000 عام مضت.

وبحسب لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فان هذا الاكتشاف يعد من أكبر مجموعة من آثار الأقدام من السجل الأحفوري البشري على الإطلاق في أفريقيا ، وفقًا لفريق من جامعة تشاتام.

اكتشف الباحثون 408 آثار أقدام بشرية في Engare Sero في تنزانيا بعد أن تم العثور على الموقع من قبل أحد أعضاء مجتمع الماساي القريب.





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وجمع الفريق العلمي 17 بصمة قدم من قبل 14 امرأة ورجلين بالغين وصبي أصغر، بحسب الفريق ، الذين قالوا إن النساء يبحثن عن الطعام.

لم يستطع الباحثون أن يقولوا ما يفعله الرجال والصبي، لكنهم يشكون في أنهم إما يقدمون الحماية أو "يسيرون مع النساء قليلًا".

قام الفريق بتأريخ آثار أقدام ما بين 19،100 و 5760 عامًا وهذا سيضعهم خلال أواخر العصر البليستوسيني.



