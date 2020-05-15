مصر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يلوح بقطع العلاقات مع الصين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن عن خطة موسعة للتعايش مع كورونا

الكويت.. 947 إصابة جديدة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ 3451

السعودية: تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 46869

مدير عام منظمة التجارة العالمية يستقيل من منصبه













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 10829، فيما تعافت 140 حالة جديدة.





وأشارت الوزارة إلى أن 140 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا إلى 2626.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الحكومة المصرية بدأت الاستعداد جديا لفتح حركة الحياة تدريجيًا، والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث طلب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد الخطة للإعلان عنها قريبًا مع ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين.









وقالت الصحيفة إن الخطة تشمل عمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الخميس 88 حالة.





وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46869 حالة.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع حالات الوفاة في المملكة إلى 283 حالة.





دوليًا، قالت "الراي" إن مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو أعلن عزمه استقالته من منصبه في اواخر شهر أغسطس المقبل وذلك قبل عام من نهاية ولايته، مؤكدًا أنه قراره جاء بشكل شخصي وان تلك الخطوة تخدم مصالح المنظمة.





واضاف ان الدول الأعضاء في المنظمة سيتحتم عليها ان تبدأ في صياغة جدول أعمال المنظمة للحقائق الجديدة لما بعد جائحة كورونا مع مدير عام جديد.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن أمله خاب كثيرا في الصين على ضوء الاتهامات الأمريكية المساقة لبكين بعدم تعاملها بشفافية مع العالم إثر انتشار فيروس كورونا.





وأضاف ترامب أنه لا يريد التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينج في الوقت الحالي، قائلًا: "لدي علاقة جيدة جدًا معه لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه". وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، قال "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها، يمكننا قطع كل علاقة مع الصين".



