AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. وأصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:08 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها ال 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. شاهد

شارك محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية "story" بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ليك مستقبل كبير.. محمد هنيدي يوجه رسالة للممثل الشاب عصام السقا

أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه بموهبة الممثل الشاب عصام السقا الذي يشارك في عدد من الأدوار ببعض المسلسل الرمضانية منها مسلسل "الاختيار" و"الفتوة" ومسلسل و"فرصة ثانية  "

هاشتاج #الصخرة_مدافع_القرن يتصدر تويتر..ومغردون:أعظم مدافع في تاريخ أفريقيا

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج#الصخرة_مدافع_القرن دعما ل وائل جمعة بعد إنتقادة من خالد الغندور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي يوجه رسالة مهمة لـ أحمد السقا

يا نانا يا طاطا .. شاهد أحمد السقا يتحدى محمد هنيدي

بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. شاهد

أصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

ليك مستقبل كبير.. محمد هنيدي يوجه رسالة للممثل الشاب عصام السقا

بوسي شلبي تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور

أخبار الرياضة .. طلب غريب من خالد الغندور للأهلاوية .. كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر أصالة الحقيقي

الزمالك يفتح خط المفاوضات لضم أحمد توفيق

تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

بعد عرض الحلقة 21 .. مسلسل خيانة عهد يتصدر قائمة الأكثر بحثا بـ جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير