موجز السوشيال ميديا.. بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. وأصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها ال 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. شاهد

شارك محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية "story" بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ليك مستقبل كبير.. محمد هنيدي يوجه رسالة للممثل الشاب عصام السقا

أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه بموهبة الممثل الشاب عصام السقا الذي يشارك في عدد من الأدوار ببعض المسلسل الرمضانية منها مسلسل "الاختيار" و"الفتوة" ومسلسل و"فرصة ثانية "

هاشتاج #الصخرة_مدافع_القرن يتصدر تويتر..ومغردون:أعظم مدافع في تاريخ أفريقيا

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج#الصخرة_مدافع_القرن دعما ل وائل جمعة بعد إنتقادة من خالد الغندور.