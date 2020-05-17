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محافظات

عجر البطيخ .. حكاية سلطة سيناوية تظهر في رمضان وتقى من العطش

الأحد 17/مايو/2020 - 07:02 ص
عجر البطيخ
عجر البطيخ
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احمد صالح
 يحرص أبناء شمال سيناء علي  تناول وجبات  تتماشى مع الظروف الجوية والمناخية ودرجة حرارة الجو في شهر رمضان، وبما يقيهم العطش والبرد أو الحر في النهار.

ففي الشتاء والخريف يعتمدون في أكلاتهم على الأغذية الجافة التي تعطي الطاقة مثل العدس، وفي الصيف على  البطيخ الصغير ،والشهدالسيناوي الكانتلوب، وفي الربيع يعتمدون على لبن الماعز والرايب.



ويأتي الاهتمام بسلطة عجر البطيخ في شهر رمضان سواء علي ماءدة الافطار او السحور ، ضمن الأطباق المفضله حيث تنتشر زراعة البطيخ في المناطق الصحراوية والتي تروي علي مياه الأمطار خاصة في مناطق وسط سيناء والشيخ زويد وبءر العبد وكذلك العريش .


وأشار محمد أحمد السيد ، احد شباب مدينة العريش، انه يتناولها مع أسرته كوجبة رئيسية على مائدة الإفطار فى شهر رمضان، وأوقات السحور.



ولفت إلى أن كثيرا من الأهالى يقبلون على هذه الوجبة ، حتى أن " العجر" أصبح يباع فى الأسواق جنبا إلى جنب مع الخضراوات الأخرى، ويصل سعر الكيلو الواحد لـ 15 جنيها.


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وأضاف أن الطبق يحتوي على حبات العجر "البطيخ الصغير" المشوي على النار ، ويضاف إليها والطماطم المشوية إلى جانب زيت الزيتون أو الطحينة، وتخلط هذه الأنواع في بعضها ويضاف إليها عصير الليمون .



ويقول حسن سلامة الباحث في التراث السيناوي العجر" فى اللهجة السيناوية الدارجة هو البطيخ النيئ الذى لم يكتمل نموه فى مراحل اول اسبوع من تكوينة، ويسمونه ايضا " شوى"، ويتم قطعه وشويه فى النار حتى يتآكل ويصبح قابل للهرس مع اضافات اخرى تضفى عليه طعم ورائحة وهى الطماطم، والثوم والملح والفلفل الأخضر.



وأشار إلى أن سلطة عجر البطيخ " أكلة سيناويه شهيرة،"موسمية" أصبحت حاضرة على موائد الكثيرين من أبناء سيناء من " البدو" و" الحضر" ، ويقبل عليها كثيرٌ من المواطنين وذلك نتيجة لذتها وسهولة هضمها وتقي الصائم من العطش خلال ساعات نهار رمضان.




عجر البطيخ .. حكاية سلطة سيناوية تظهر في رمضان وتقى من العطش
عجر البطيخ .. حكاية سلطة سيناوية تظهر في رمضان وتقى من العطش
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