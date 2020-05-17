عجر البطيخ .. حكاية سلطة سيناوية تظهر في رمضان وتقى من العطش

اقرأ أيضاوأضاف أن الطبق يحتوي على حبات العجر "البطيخ الصغير" المشوي على النار ، ويضاف إليها والطماطم المشوية إلى جانب زيت الزيتون أو الطحينة، وتخلط هذه الأنواع في بعضها ويضاف إليها عصير الليمون .ويقول حسن سلامة الباحث في التراث السيناوي العجر" فى اللهجة السيناوية الدارجة هو البطيخ النيئ الذى لم يكتمل نموه فى مراحل اول اسبوع من تكوينة، ويسمونه ايضا " شوى"، ويتم قطعه وشويه فى النار حتى يتآكل ويصبح قابل للهرس مع اضافات اخرى تضفى عليه طعم ورائحة وهى الطماطم، والثوم والملح والفلفل الأخضر.وأشار إلى أن سلطة عجر البطيخ " أكلة سيناويه شهيرة،"موسمية" أصبحت حاضرة على موائد الكثيرين من أبناء سيناء من " البدو" و" الحضر" ، ويقبل عليها كثيرٌ من المواطنين وذلك نتيجة لذتها وسهولة هضمها وتقي الصائم من العطش خلال ساعات نهار رمضان.