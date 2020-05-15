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محافظات

تركيب بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو.. وافتتاح ميدان التحرير بعد تطويره قريبا

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:28 ص
بوابة لتعقيم العاملين
بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو
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عبد العزيز جمال

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية مشروعي مثلث ماسبيرو  وميدان التحرير بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمتابعة المشروعات القومية للاطمئنان على حسن سير العمل بها وتذليل أي معوقات ، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأثناء متابعة مشروع مثلث ماسبيرو من قبل اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ ، تبين توفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع وكذا إلتزام جميع العاملين بالموقع بإرتداء الخوذه الواقية وأيضًا الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع ، فضلا عن انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات بإنتظام وكفاءة عالية .

كما تفقد ميدان التحرير حيث تتم التشطيبات النهائية لأعمال التطوير ، وقد تم التنبيه على استمرار الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

كما اطمأن على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات إستعدادًا للافتتاح قريبًا .

تركيب بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو.. وافتتاح ميدان التحرير بعد تطويره قريبا
تركيب بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو.. وافتتاح ميدان التحرير بعد تطويره قريبا
تركيب بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو.. وافتتاح ميدان التحرير بعد تطويره قريبا
تركيب بوابة لتعقيم العاملين بمثلث ماسبيرو.. وافتتاح ميدان التحرير بعد تطويره قريبا
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