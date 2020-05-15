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برلمان

برلماني: ثقة الاقتصاد المصري وراء دفعة النقد الدولي

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:25 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن الموافقة  السريعة من جانب صندوق النقد الدولي على إعطاء قرض التمويل السريع بنحو 2.7 مليار دولار، وتسليمه بالفعل لمصر يعود الى الثقة التامة في الاقتصاد الوطني، والإعجاب بالاصلاحات الاقتصادية والمالية لبرنامج الاصلاح المصري على مدى السنوات الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم المقدم الى الطاقة.

ونوه النائب، بالطفرة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدى العامين الماضيين، وتقليل معدل التضخم وتخفيض نسب البطالة، مشيرا الى أن العالم يثق تماما في الاقتصاد المصري وهو قادر على امتصاص ضربة كورونا وتجاوز تداعياتها.


وأشار إلى أن الدولة تبنت برنامج طموح لتعزيز الانتاج في مختلف المجالات ومساندة القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاعي السياحة والطيران وهما أكثر القطاعات المتضررة من الفيروس على مستوى العالم.
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