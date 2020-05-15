شعبة الأسماك: انخفاض الأسعار 20٪ خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان

وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان سعر البلطى انخفض ليسجل ما بين 25 إلى 33 جنيها بدلا من 35 إلى 40 جنيه للكيلو ، وتراجع البوري ليتراوح سعرة بين 45 إلى 50 جنيه للكيلو للمستهلك

وفى سوق الجمله تراجع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيها ، فيما تراوح سعر السمك البوري بين 40 و46 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، والجمبري بين 300 إلى 370 جنيها حسب الحجم ونوعه.ز

ولفت إلى أن السبب فى التراجع بالأسعار زيادة المعروض في الأسواق من المنتجات مع تراجع القوى الشرائية للمستهلكين للأسماك خلال شهر رمضان والإقبال على اللحوم والدواجن





