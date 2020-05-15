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محافظات

إعصار محلي محطوط على كورونا.. 3 ممرضات يحتفلن بتعافيهن في قها.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظم ممرضات مستشفى قها للعزل بمحافظة القليوبية احتفالا بشفاء 3 ممرضات من المصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى.

ورددت المتعافيات وطاقم التمريض أغنية مهرجان كورونا التي تضمنت: "إعصار محلي محطوط على كورونا دخل البلد خلى الناس مجنونة.. فيروس وسافر كل الكون.. ملعون أبوها كورونا ملعونة"


وكانت إدارة المستشفى قد كرمت أبطال الجيش الأبيض من الممرضين العاملين بالمستشفى احتفالا باليوم العالمي للتمريض ووجهت المستشفى لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة على الصفحة الرسمية للمستشفى بفيسبوك جاء فيها رغم ثقل المسؤولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم أنتم الأمل وأنتم رهاننا، وأنتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضر".

وكان مستشفى قها قد أعلن تعافي أصغر طفلة وعمرها شهرين وتدعى ماسة وشقيقتها ميرال بصحبة والدتهما وجدتهما وذلك من المدينة الشبابية بسرس الليان.

وكانت الأسرة محجوزة في مستشفى قها للعزل الصحي وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة حتى تعافت الأم لكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام لهم وتم تحويلهم نظرا لاستقرار الحالة واحتياجهم لمتابعة التحاليل فقط، وتأكد خروج هذه الأسرة الشجاعة وتعافيهم.
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