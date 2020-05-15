تمهيدا لخضوعهم للحجر الصحي.. الهلال السعودي يحدد موعد عودة الأجانب





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن مجلس إدارة الهلال أبلغ لاعبيه ومدربيه الأجانب بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، يوم 10 يونيو المقبل، تمهيدا لخضوعهم للحجر الصحي، حال استمرار الإجراءات المتبعة حاليا في المملكة، للحد من تفشي فيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال أوضحت للجهاز الفني واللاعبين أن هذا الموعد يعد مبدئيا، وفي حال حدوث أي تعديلات سيتم موافاتهم بالموعد الجديد.





وكانت رابطة الدوري السعودي، حددت مؤخرا، يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري.





ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

حدد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، موعد عودة لاعبيه ومدربيه الأجانب، إلى المملكة العربية السعودية.