AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تمهيدا لخضوعهم للحجر الصحي.. الهلال السعودي يحدد موعد عودة الأجانب

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:06 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
Advertisements
محمد السعيد
حدد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، موعد عودة لاعبيه ومدربيه الأجانب، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن مجلس إدارة الهلال أبلغ لاعبيه ومدربيه الأجانب بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، يوم 10 يونيو المقبل، تمهيدا لخضوعهم للحجر الصحي، حال استمرار الإجراءات المتبعة حاليا في المملكة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال أوضحت للجهاز الفني واللاعبين أن هذا الموعد يعد مبدئيا، وفي حال حدوث أي تعديلات سيتم موافاتهم بالموعد الجديد.

وكانت رابطة الدوري السعودي، حددت مؤخرا، يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي على موعد مع صدمة وشيكة

بسبب كورونا.. الهلال السعودي يفاوض لاعبيه لتخفيض رواتبهم

الاتحاد السعودي يحدد موعدا مبدئيا لعودة مسابقة الدوري

تحديد موعد العودة للتدريبات بالدوري السعودي

حمد الله: تتويج الهلال بالدوي السعودي ظلم

تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تحذر مواطني تلك المناطق

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن الجنة؟.. وصف عجيب.. فيديو

غرق أمام الجميع ولم يستطع أحد إنقاذه.. حكاية شاب مات صائما بسبب البطيخ

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

أول دولة أوروبية تعلن انتصارها على فيروس كورونا

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و على الموضة .. 15 صور ة تكشف تطور إطلالات حلا الترك فى عيد ميلادها

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد