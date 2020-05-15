ياسر الشرقاوي: تأثرت كثيرأ بتلاوة المقرئين المصريين العظام.. فيديو





الشيخ ياسر الشرقاوى ، خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى عبر أخبار مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، إنه اعتمد رسميأ كمقرئ للقرآن الكريم عام 2012 بمسجد سيدنا الحسين . وأضاف





وأكد الشيخ ياسر الشرقاوى ، أن تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع يمتاز برصانه مخارج حروفه وتلاوته القوية والتى يصعب على أى مقرئ تقليده لما يمتلكه الأخير من عرب وزخارف لفظية بتجويده للقرآن الكريم .





ولفت الشيخ ياسر الشرقاوى إلى أنه يراعي المولى عز وجل فى تلاوته للقرآن الكريم، مشيرأ إلى أنه يستفيد من خبرات المقرئين العظام ، وتلاوتهم التى أبهرت من تتلمذ عليها وسمعها .





وتابع الشيخ ياسر الشرقاوى أ نه يسير على درب من سبقوه من المقرئين، ويمتلك حصيلة من المقامات تمتزج بأسلوب عصرى لا يخرج فيه عن الأحكام وقدسية تلاوة القرآن الكريم.



