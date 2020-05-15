ياسر الشرقاوي: تأثرت كثيرأ بتلاوة المقرئين المصريين العظام.. فيديو

قال القارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، إنه تأثر كثيرأ ب تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع، مؤكدأ أن تلاوته بالقرآن الكريم تمتاز بكونها قوية وطبقات صوته رنانة ومن الأصوات النادرة .
وأضاف الشيخ ياسر الشرقاوى ، خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى عبر أخبار مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، إنه اعتمد رسميأ كمقرئ للقرآن الكريم عام 2012 بمسجد سيدنا الحسين .
وأكد الشيخ ياسر الشرقاوى ، أن تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع يمتاز برصانه مخارج حروفه وتلاوته القوية والتى يصعب على أى مقرئ تقليده لما يمتلكه الأخير من عرب وزخارف لفظية بتجويده للقرآن الكريم .
ولفت الشيخ ياسر الشرقاوى إلى أنه يراعي المولى عز وجل فى تلاوته للقرآن الكريم، مشيرأ إلى أنه يستفيد من خبرات المقرئين العظام ، وتلاوتهم التى أبهرت من تتلمذ عليها وسمعها .
وتابع الشيخ ياسر الشرقاوى أنه يسير على درب من سبقوه من المقرئين، ويمتلك حصيلة من المقامات تمتزج بأسلوب عصرى لا يخرج فيه عن الأحكام وقدسية تلاوة القرآن الكريم.