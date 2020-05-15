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ياسر الشرقاوي: تأثرت كثيرأ بتلاوة المقرئين المصريين العظام.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:30 ص
الشيخ ياسر الشرقاوى
الشيخ ياسر الشرقاوى
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شيرين عادل
قال القارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، إنه تأثر كثيرأ ب تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع، مؤكدأ أن تلاوته بالقرآن الكريم تمتاز بكونها قوية وطبقات صوته رنانة ومن الأصوات النادرة .

وأضاف الشيخ ياسر الشرقاوى ، خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى عبر أخبار مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى ،  إنه اعتمد رسميأ كمقرئ للقرآن الكريم عام 2012 بمسجد سيدنا الحسين .

وأكد الشيخ ياسر الشرقاوى ،  أن تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع يمتاز برصانه مخارج حروفه وتلاوته القوية والتى يصعب على أى مقرئ تقليده لما يمتلكه الأخير من عرب وزخارف لفظية بتجويده للقرآن الكريم .

ولفت الشيخ ياسر الشرقاوى إلى أنه يراعي المولى عز وجل فى تلاوته للقرآن الكريم، مشيرأ إلى أنه يستفيد من خبرات المقرئين العظام ، وتلاوتهم التى أبهرت من تتلمذ عليها وسمعها .

وتابع  الشيخ ياسر الشرقاوى أنه يسير على درب من سبقوه من المقرئين، ويمتلك حصيلة من المقامات تمتزج بأسلوب عصرى لا يخرج فيه عن الأحكام وقدسية تلاوة القرآن الكريم.

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