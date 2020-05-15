البرازيل تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

وتعتبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل أعلى من أي دولة أخرى في أميركا اللاتينية، وذلك فقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت عدم ثبوت أي دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد لديهم مناعة ضد الإصابة بالمرض.





وبادرت الحكومة البريطانية بشراء 3.5 مليون مصل لقياس مستويات الأجسام المضادة في بلازما الدم،من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.





وأكد كبار علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية عدم وجود أي دليل على أن اختبارات الأجسام المضادة المستخلصة من بلازما الدم يمكن أن تؤكد عدم الإصابة مرة أخرى بوباء كورونا.



