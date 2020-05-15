البرازيل تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا أفاد بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بشكل كبير، حيث بلغت أكثر من 200 ألف إصابة.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل نحو200 ألف حالة، وبلغت حصيلة الوفيات جراء كوفيد 19 في البلاد أكثر من 11000 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
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وتعتبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل أعلى من أي دولة أخرى في أميركا اللاتينية، وذلك فقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت عدم ثبوت أي دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد لديهم مناعة ضد الإصابة بالمرض.
وبادرت الحكومة البريطانية بشراء 3.5 مليون مصل لقياس مستويات الأجسام المضادة في بلازما الدم،من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.
وأكد كبار علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية عدم وجود أي دليل على أن اختبارات الأجسام المضادة المستخلصة من بلازما الدم يمكن أن تؤكد عدم الإصابة مرة أخرى بوباء كورونا.