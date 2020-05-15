مرور الجيزة: ضبط 2700 مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حملاتها على الطرق والمحاور في المحافظة.
استكملت الادارة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة، الحملات لضبط الخارجين عن القانون وقائدي السيارات تحت قيادة المخدر، وفرض حالة الانضباط المروري في الشارع الجيزاوي.
اقرا ايضًا
سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة
الرادار مش بيرحم.. تكنولوجيا المرور على الطرق والمحاور.. فيديو وصور
المرور توجه 10 نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور
مرور الجيزة يضبط 1612 مخالفة خلال 24 ساعة
كما تم ضبط ١٩ مخالفة قيادة بدون رخص قيادة، و١٤ موقف عشوائي، وحجز ٨ توك توك، و٣٤ حالة تصالح فوري، و٢٣٠ مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.