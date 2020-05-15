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حوادث

مرور الجيزة: ضبط 2700 مخالفة خلال 24 ساعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:12 م
مرور الجيزة
مرور الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حملاتها على الطرق والمحاور في المحافظة.

استكملت الادارة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة، الحملات لضبط الخارجين عن القانون وقائدي السيارات تحت قيادة المخدر، وفرض حالة الانضباط المروري في الشارع الجيزاوي.

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كما تم ضبط ١٩ مخالفة قيادة بدون رخص قيادة، و١٤ موقف عشوائي، وحجز ٨ توك توك، و٣٤ حالة تصالح فوري، و٢٣٠ مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
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