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استشاري أمراض صدرية: الصحة وضعت خطة طموحة للتعايش مع كورونا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:43 م
محمود عبد المجيد
محمود عبد المجيد
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شيرين عادل
قال الدكتور  محمود عبد المجيد ، استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية: إن خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا تتميز كونها خطة طموحة تسير وفق خطوات محددة.

وأوضح استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية ،  خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ،   أن خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا تعتمد على آليات معينة من أهمها وعى المواطن عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بارتداء الكمامات الطبية ،  والجوانتى  والإلتزام بالمساحات بين الأفراد .

وأشار   الدكتور  محمود عبد المجيد  إلى أن المراحل الثلاثة للتعايش مع فيروس كورونا متدرجة طبقأ لنسب الانتشار ، وعدد الإصابات المعلنة وفق تقارير وزارة الصحة. 

وأوضح  استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى العباسية، أن مراحل التعايش مع فيروس كورونا   من المقرر أن يعتمد على فحص المواطنين حراريا فى الأماكن المزدحمة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا . 

ولفت الدكتور محمود عبد المجيد ، إلى أن دول العالم كافة شهدت إلتزامأ من عدد كبير من المواطنين وتطبيق سبل الوقاية ضد فيروس كورونا،  ووجود أيضأ البعض من غير الملتزمين والذين تعانى منهم الكثير من الدول، ويكون تطبيق القوانين بكل حسم هو الحل الأمثل مع هذه الحالات .
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