بسبب إعصار.. أكثر من 140 ألف شخص يغادرون منازلهم بالفلبين.. فيديو

ازدحام مراكز إيواء في الفلبين بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها بعدما ضرب إعصار قوي البلاد.

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وقال مسؤولو الكوارث إن العاصفة ضربت في الوقت الذي يعزل فيه عشرات الملايين من الفلبينيين أنفسهم في المنزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن اضطر أكثر من 140 ألف شخص إلى الفرار بسبب العاصفة القوية.





وأوضح مسؤول الشرطة المحلية كارليتو ابريز لوكالة فرانس برس: "علينا ان نضع أقنعة ونحافظ على المسافة الآمنة في كل الاوقات.. من الصعب تطبيق هذه القواعد حاليا لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك".



