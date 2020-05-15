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بسبب إعصار.. أكثر من 140 ألف شخص يغادرون منازلهم بالفلبين.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:30 م
إعصار
إعصار
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مشاهد ازدحام مراكز إيواء في الفلبين بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها بعدما ضرب إعصار قوي البلاد.

 وتسبب الإعصار فونجفونج في هطول أمطار غزيرة ودمّر أسطح منازل منذ أن بدأ في وسط جزيرة سامار أمس الخميس، مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص في طريقه يعيشون على الساحل أو في منازل ضعيفة البنية.

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وقال مسؤولو الكوارث إن العاصفة ضربت في الوقت الذي يعزل فيه عشرات الملايين من الفلبينيين أنفسهم في المنزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن اضطر أكثر من 140 ألف شخص إلى الفرار بسبب العاصفة القوية.

وأوضح مسؤول الشرطة المحلية كارليتو ابريز لوكالة فرانس برس: "علينا ان نضع أقنعة ونحافظ على المسافة الآمنة في كل الاوقات.. من الصعب تطبيق هذه القواعد حاليا لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك".

وقالت السلطات إنها ستشغل الملاجئ بنصف طاقتها وتوفر الأقنعة للأشخاص الذين لا يملكونها وتحاول إبقاء العائلات مجتمعة في مكان واحد. لكن تم تحويل العديد من المساحات التي تستخدم عادة ملاجئ للعواصف إلى مواقع حجر صحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
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