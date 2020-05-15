إزالة 24 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص نجحت في إزالة 20 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خلال حمله لإزالة التعديات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون.
وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز أن الحملة أزالت ١٢ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بقرية جريس علي مساحة ١٤٤٣ متر مربع، و ٦ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بالمدينة علي مساحة ٦٧٠ متر مربع، وحالتي تعدى بالبناء على أراضى أملاك إصلاح زراعي بمساحة ٢٩٥ متر مربع.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملات النظافة والتي شملت قرية إتليدم، وطريق الديروطية غرب، ومنطقة أبو سعد الدين وسط البلد، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بطريق مصر أسوان الزراعي، ومن الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز، كما تم متابعة صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بإتليدم.
وفي مركز مطاي تمكنت الوحدة المحلية من ازالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية علي مساحة 1704متر مربغ