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محافظات

إزالة 24 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:06 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص نجحت في إزالة 20 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خلال حمله لإزالة التعديات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون.

وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

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أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز أن الحملة أزالت ١٢ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بقرية جريس علي مساحة ١٤٤٣ متر مربع، و ٦ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بالمدينة علي مساحة ٦٧٠ متر مربع، وحالتي تعدى بالبناء على أراضى أملاك إصلاح زراعي بمساحة ٢٩٥ متر مربع.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملات النظافة والتي شملت قرية إتليدم، وطريق الديروطية غرب، ومنطقة أبو سعد الدين وسط البلد، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بطريق مصر أسوان الزراعي، ومن الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز، كما تم متابعة صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بإتليدم.

وفي مركز مطاي تمكنت الوحدة المحلية من ازالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية علي مساحة 1704متر مربغ
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