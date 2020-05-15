إزالة 24 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز أن الحملة أزالت ١٢ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بقرية جريس علي مساحة ١٤٤٣ متر مربع، و ٦ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بالمدينة علي مساحة ٦٧٠ متر مربع، وحالتي تعدى بالبناء على أراضى أملاك إصلاح زراعي بمساحة ٢٩٥ متر مربع.

أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز أن الحملة أزالت ١٢ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بقرية جريس علي مساحة ١٤٤٣ متر مربع، و ٦ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بالمدينة علي مساحة ٦٧٠ متر مربع، وحالتي تعدى بالبناء على أراضى أملاك إصلاح زراعي بمساحة ٢٩٥ متر مربع.

أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز أن الحملة أزالت ١٢ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بقرية جريس علي مساحة ١٤٤٣ متر مربع، و ٦ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بالمدينة علي مساحة ٦٧٠ متر مربع، وحالتي تعدى بالبناء على أراضى أملاك إصلاح زراعي بمساحة ٢٩٥ متر مربع.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملات النظافة والتي شملت قرية إتليدم، وطريق الديروطية غرب، ومنطقة أبو سعد الدين وسط البلد، وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بطريق مصر أسوان الزراعي، ومن الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز، كما تم متابعة صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بإتليدم.



