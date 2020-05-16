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فيديو جراف

فيديو جراف.. علاقة القهوة بجسم المرأة

السبت 16/مايو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

القهوة  من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، البعض قد يشعر بالإحباط والكسل إذا لم يستطع تناولها صباحًا، ولها فوائد عديدة لصحة الأسنان والبشرة والشعر أيضًا.


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عند تناول القهوة بشكل معتدل وبطريقة آمنة، فإنها يمكن أن تقدم للجسم العديد من الفوائد المهمة خاصة لدى النساء، فهى لا تقتصر على ما تقدمه للدماغ من يقظة وتركيز فقط، بل تحتوي القهوة على بعض العناصر الغذائية الجيدة لصحة الجسم بالكامل.


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ولمزيد من التفاصيل حول فوائد القهوة لصحة الجسم، شاهد الفيديوجراف التالى.

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