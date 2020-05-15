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أخبار العالم

بعد الإغلاق التام.. إيطاليا تسمح بحرية الحركة في عدة أقاليم

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:29 م
بعد الإغلاق التام..
بعد الإغلاق التام.. إيطاليا تسمح بحرية الحركة فى عدة أقاليم
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سمر صالح
أعلنت السلطات فى إيطاليا عن السماح بحرية الحركة في عدة أقاليم بدءا من 3 يونيو القادم وذلك بعد فرض قيود لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتستعد إيطاليا حاليا إلى الانتقال للمرحلة الثانية لأزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث بدأت في تخفيف القيود واستئناف الأنشطة الإنتاجية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي؛ وتعمل الحكومة الإيطالية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخطط انعاش الاقتصاد الوطني التي تتضمن إعطاء أهمية خاصة للقيمة المضافة "صنع في إيطاليا"، وتمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم للتعامل مع نظرائها في إيطاليا والاستمرار في الوصول إلى المنتجات الإيطالية الشهيرة والمعروف عنها جودتها من الآلات إلى المنتجات الأغذية الزراعية.

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وفى سياق منفصل نشرت وسائل الإعلام الفرنسية التصريحات الأخيرة لرئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، والتي جاء فيها إن لقاح فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 سيصل لكل دول العالم فى وقت واحد وليس لدولة دون الأخري وليس للولايات المتحدة الأمريكية أولًا.

وقررت السلطات فى اليابان البدء فى استخدام عقار ريمديسيفير في علاج مصابي فيروس كورونا ممن يظهر عليهم أعراض شديدة للمرض.

 

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