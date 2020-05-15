6.8 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

استحوذت تعاملات المصريين 66.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.
بينما سجل الأجانب 25.8 % وسجل العرب 7.5 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6851 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1457 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
واستحوذت الأسهم على 31.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 68.1 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8 % والعرب على 5.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 331 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 136.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 19.1 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 2349 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1615 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.