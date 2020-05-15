AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود سعد يكشف تفاصيل عودة المدربين العالقين بالخارج

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:49 م
محمود سعد
محمود سعد
Advertisements
يسري غازى
أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة المدربين المصريين العالقين بالخارج بداية من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الذي أكد أنه جاهز بأي مساعدات ومتابعة الدكتورة سحر عبد الحق عضو المجلس إضافة الي وزارة الشباب والرياضة والكابتن طيار اشرف محمود والكابتن طيار محمد جمال بالإضافة إلي مساهمة كبيرة من قبل الحاج محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا موجها له الشكر  لمساندته الكبيرة في إعادة المدربين من الخارج بالإضافة إلي المساهمة بمساعدة المدربين في ظل توقف النشاط الرياضي ببعض الدول مثل السعودية والإمارات بمبلغ وصل إلي ١٧٠ الف جنيه مشددا علي أن إجراءات نقل المدربين من الخارج لأرض الوطن مكلفة بشكل كبير من حيث تذاكر الطيران والاتوبيسات التي ستنقلهم من المطار للحجر الصحي.

شهد مطار القاهرة اليوم الجمعة وصول طائرتان قادمتان من الأراضي السعودية لنقل المدربين المصريين والأطباء العاملين في المجال الرياضي العالقين بالمملكة السعودية.

ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولي لأرض الوطن في الثانية ظهرا بصالة الوصول ٣ وعلي متنها ١٢٥ فرد قادمة من مدينة الرياض  فيما تصل الطائرة الثانية في الثالثة عصرا صالة الوصول ٣ قادمة من مدينة جدة وعلي متنها ٤٨ فردا. 

وقال محمود سعد فى تصريحات له إن الأسبوع الماضي وصل لمصر ١٦٠ مدرب قادمين من الإمارات ونزلوا في أحد فنادق الحجر الصحي بمدينة نصر، إضافة إلي الطائرتان القادمتان اليوم من السعودية وسيتم نقلهم لفندق الحجر الصحي بمدينة ٦ أكتوبر.

وأضاف الدكتور محمود سعد أنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم استئناف هذه الرحلات لنقل المدربين والأطباء من الخارج لمصر .

 وشدد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته للسلطات المصرية بأنه بقدر الإمكان نقوم باعادة المصريين العالقين بالخارج كما أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لما يتأخر حيث أعطي تعليماته للمسئولين في رئاسة الوزراء من أجل الحصول علي الموافقات اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 9 رحلات استثنائية لتقل العالقين بالخارج

لمتابعة العائدين من الخارج.. الطب الوقائي يتسلم عيادات الفنادق بمرسى علم

بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم

وصول 234 عالقا بالخارج لمطار مرسى علم قادمين من العاصمة الماليزية كوالالمبور

إنهاء إجراءات الحجر للمصريين العائدين من ألمانيا وحجزهم 14 يومًا

استمرار عودة العالقين من الخارج.. وصول 234 مصريا قادمين من مطار كوالالمبور الماليزى.. وإنهاء إجراءات الحجر للعائدين من ألمانيا وحجزهم 14 يومًا

ترشيحاتنا

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

الصين تزف بشرى سارة: نجحنا في السيطرة على كورونا

خلال أيام العيد.. وزارة النقل تعلن مواعيد جديدة لتشغيل القطارات

رحلة البحث عن الـ500 جنيه.. الحكومة:101 ألف شكوى وطلب واستفسار بِشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا