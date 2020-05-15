قطاع البنوك الأكثر جذبا للسيولة بالبورصة الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10287 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 3.6% مسجلا 1112 نقطة.





سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.7% مغلقا الفترة عند مستوى 1422 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.9 % مغلقا عند 11783 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند 1819 نقطة.



