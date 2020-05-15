قطاع البنوك الأكثر جذبا للسيولة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 25.2 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 950.1 مليون جنيه.
وتلاه قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بتداول 57.3 مليون ورقة مالية بقيمة 572.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 414.8 مليون ورقة مالية بقيمة 572.2 مليون جنيه.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10287 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 3.6% مسجلا 1112 نقطة.
سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.7% مغلقا الفترة عند مستوى 1422 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.9 % مغلقا عند 11783 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند 1819 نقطة.