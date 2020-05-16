خام غرب تكساس قد يتجاوز مؤقتا 35 دولارا للبرميل بحلول يوليو





مما من المحتمل أن يدفع أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للانخفاض من منتصف يوليو تموز فصاعدا".



وقال محللون " لا يمكننا استبعاد موجة ثانية من تفشي الفيروس والمزيد من إجراءات العزل العام





فيما ستؤدي العواقب المدمرة والمخزونات التي ما زالت مرتفعة للغاية وأي فائض صغير في سوق النفط لأن ينقلب سريعا التوازن الدقيق".