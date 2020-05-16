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اقتصاد

خام غرب تكساس قد يتجاوز مؤقتا 35 دولارا للبرميل بحلول يوليو

السبت 16/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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وكالات
قال محللون لدى Bank Of America في مذكرة إن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد يتحرك مؤقتا فوق 35 دولارا للبرميل بحلول يوليو ثم يتراجع على الأرجح بعد ذلك.
 
وفي الشهر الماضي، تراجعت أسعا خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى لكنها ارتدت، لتبلغ أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 28.75 دولار للبرميل اليوم.
 

وقال البنك "الانتعاش حدث بوتيرة أسرع قليلا مما توقعنا" مضيفا أن أي تعاف آخر من المستبعد أن يكون مستداما.

وقال "ارتفاع أسعار النفط قد يقلص حالات توقف الإنتاج. قد يحدث تعاف للإنتاج مع ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف إلى ذروته مما من المحتمل أن يدفع أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للانخفاض من منتصف يوليو تموز فصاعدا".

وقال محللون " لا يمكننا استبعاد موجة ثانية من تفشي الفيروس والمزيد من إجراءات العزل العام

فيما ستؤدي العواقب المدمرة والمخزونات التي ما زالت مرتفعة للغاية وأي فائض صغير في سوق النفط لأن ينقلب سريعا التوازن الدقيق".
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