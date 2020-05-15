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فن

تامر حبيب: دينا الشربيني ليست بطلة بالصدفة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:04 م
تامر حبيب
تامر حبيب
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محمد نحلة

كشف الفنان تامر حبيب عن رأيه في الفنانة دينا الشربيني بطلة مسلسله لعبة النسيان المشارك في موسم رمضان الحالي.


وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": "دينا الشربيني فنانة موهوبة، ولم تكن بطلة بالصدفة، ولديها من الأعمال ما يؤهلها لأن تحمل مسلسل باسمها وأثبتت هذا كثيرا لأنها ممثلة رهيبة".


مسلسل لعبة النسيان  على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.


وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

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