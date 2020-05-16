روسيا : تخفض حجم إنتاج الغاز في الربع الأول ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب

أعلنت شركة "روسنفط" الروسية ، ، أنها خفضت في الربع الأول من العام الجاري حجم إنتاج الغاز بنسبة 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب.

وذكر بيان للشركة: "شكل حجم إنتاج الغاز 16.63 مليار متر مكعب، بانخفاض بـ 3.4% على أساس ربعي، وبنسبة 2.95% على أساس سنوي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.





أشرف صبرى: أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي اقرا أيضا :









كما أعلنت الشركة الروسية أن "حجم إنتاج المحروقات (النفط ومكثفاته) شكل 4.64 مليون برميل يوميا (ما يعادل 57 مليون طن)، بعد تسجيل الانخفاض بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي".

وأشارت شركة "روسنفط"، اليوم، إلى التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة النفط الهندية، وتوقيع صفقة على تزويد الهند بنحو مليوني طن من النفط حتى نهاية العام الجاري.

وجاء خفض الإنتاج ضمن شروط مواصلة الشركة تنفيذ التزاماتها في إطار صفقة " أوبك +" الأخيرة.