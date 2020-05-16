AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار النمسا : أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في انخفاض

السبت 16/مايو/2020 - 09:17 م
المستشار النمساوي
المستشار النمساوي سباستيان كورتس
Advertisements
أ ش أ

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس ، أن أعداد العدوى الجديدة بفيروس كورونا حاليا في مستوى منخفض ، معتبرا أن هذا يتيح الفرصة للحكومة من أجل مواصلة خطة إعادة فتح المطاعم والمنشأت السياحية وغيرها من المناطق.
 
وقال كورتس في كلمة له  بمناسبة مرور 65 عاما على توقيع معاهدة الدولة والتى دشنت استقلال البلاد عن التحالفات الدولية - إن أهم شيء فى المرحلة الراهنة لمنع تجدد العدوى هو المسئولية الشخصية لكل مواطن في البلاد لحماية نفسه والاخرين بالحفاظ على مسافة الامان وكافة التدابير الصحية الاخرى.

وأضاف كورتس أنه قبل 65 عامًا تمت استعادة دولة النمسا المستقلة وذلك بعد 10 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية والتى تم فيها تحرير العالم من نظام الإرهاب النازي .

وأشار إلى أن هذا الإنجاز وضع الأساس لنمسا محايدة أصبحت منذ ذلك الحين دولة آمنة ومزدهرة وديمقراطية حرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد

شاهد.. ضبط سائق دهس طفلين وأصاب والدتهما وشقيقتهما بطريق القاهرة - السويس

احذر أن يبطل سجودك بهذا الأمر.. الإفتاء توضح

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

سكان أفريقيا أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا .. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد