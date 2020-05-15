ضبط 780 هاربًا من أحكام و 14 متهما بحوزتهم مواد وأقراصا مخدرة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، عدة حملات مكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





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عن ضبط 14 متهم بحوزتهم 6 أسلحه نارية. وأسفرت تلك الحملات فى مجال المواد والأقراص المخدرة عن ضبط 14 متهم بحوزتهم 6 أسلحه نارية.





كما تم ضبط كمية من البانجو تزن 3.9 كيلو جرام، ، بالإضافة إلى 50 قرص مخدر ، علاوة على ضبط 6 أسلحة بيضاء .





وأسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 780 حكم شملت ضبط 162 حكم حبس جزئى و 23 حكم حبس مستأنف و 415 أحكام غرامات و 176 أحكام المخالفات ، و 4 جنايات .





يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.



