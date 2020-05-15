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حوادث

ضبط 780 هاربًا من أحكام و 14 متهما بحوزتهم مواد وأقراصا مخدرة بأسوان

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:24 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، عدة حملات مكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.


وأسفرت تلك الحملات فى مجال المواد والأقراص المخدرة عن ضبط 14 متهم بحوزتهم 6 أسلحه نارية. 

كما تم ضبط  كمية من البانجو تزن 3.9 كيلو جرام، ، بالإضافة إلى 50 قرص مخدر ، علاوة على ضبط 6 أسلحة بيضاء .

وأسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 780 حكم شملت ضبط 162 حكم حبس جزئى و 23 حكم حبس مستأنف و 415 أحكام غرامات و 176 أحكام المخالفات ، و 4 جنايات .

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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