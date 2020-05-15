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فن

الحلقة ٢٢ من "لعبة النسيان" دينا الشربيني في ورطة بعد مواجهة باسل الزارو وأحمد داود

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:37 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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سعيد فراج
تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني، فبعد المواجهة التي شهدتها الحلقة الماضية بين رقية والمصور حاتم الذي يسعي لابتزازها، والصور التي أرسلها إلى عائلة الشال، قام حاتم بمواجهة عمر وإخباره بتفاصيل علاقته مع رقية كي يتوقف عن دعمها وينقلب عليها.


ومن ناحية أخرى شهدت الحلقة مواجهة بين رقية ويحي الشال الذي يرقد على فراش المرض، واعترفت خلالها رقيه له بحبها الكبير لابنه أمجد وأنها لم تخنه على الإطلاق.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. 

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.
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