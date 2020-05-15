الحلقة ٢٢ من "لعبة النسيان" دينا الشربيني في ورطة بعد مواجهة باسل الزارو وأحمد داود

تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيا ن للفنانة دينا الشربيني ، فبعد المواجهة التي شهدتها الحلقة الماضية بين رقية والمصور حاتم الذي يسعي لابتزازها، والصور التي أرسلها إلى عائلة الشال، قام حاتم بمواجهة عمر وإخباره بتفاصيل علاقته مع رقية كي يتوقف عن دعمها وينقلب عليها.









ومن ناحية أخرى شهدت الحلقة مواجهة بين رقية ويحي الشال الذي يرقد على فراش المرض، واعترفت خلالها رقيه له بحبها الكبير لابنه أمجد وأنها لم تخنه على الإطلاق.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



