التعليم العالي في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتابع شئون المصريين العائدين من الخارج بمقر إقامتهم بالمدن الجامعية.. ويناقش مع ممثلي البنك الدولي تحديات التعليم العالي في أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع معهد بحوث أمراض العيون عبر "الفيديو كونفرانس"

عبد الغفار يناقش مع ممثلي البنك الدولي تحديات التعليم العالي في أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يطمئن على المصريين العائدين من الخارج بمقر إقامتهم بالمدن الجامعية





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها اطمئنان وزير التعليم العالي على المصريين العائدين من الخارج بمقر إقامتهم بالمدن الجامعية.









أقرأ ايضا :





تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "الاثنين" الماضي، المدن الجامعية بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان يرافقه رؤساء الجامعات ونوابهم، للاطمئنان على المصريين العائدين من الخارج، والتأكد من توفير كل سبل الراحة والرعاية لهم، وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالمدن الجامعية.









واطمأن الوزير على سير عمليات التعقيم المستمرة بالمباني، والتأكد من توفير كمامات وقفازات للوجه وجميع أدوات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى جاهزية العيادات الطبية للعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا، لسرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وتزويد المدينة الجامعية بالأدوية التي تحتاجها، بجانب تشغيل الكافيتريات بكامل طاقتها، وتوفير كميات كافية من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى التأكد من جودة أعمال صيانة المرافق، مع التشديد على وجود عمال الصيانة والأمن على مدار ٢٤ ساعة يوميا، وتحقيق أكبر قدر من النظافة داخل المدن الجامعية.









وأشاد الوزير بمستوى النظافة والصيانة بكافة المباني السكنية والغرف والمطاعم وغيرها من الملحقات، فضلا عن تجهيزها على أعلى مستوى، وتواجد كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث أجرت الجامعات صيانة شاملة للمدن الجامعية وفقا لخطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية؛ حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى.









وخلال الزيارة التفقدية، استمع الوزير إلى المواطنين المقيمين بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، ووجه بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وسرعة تقديم الرعاية اللازمة لهم مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.









كما تأكد الوزير من وضع قائمة بالإرشادات الطبية على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم الدورى للمباني والغرف، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد من تنفيذ كافة الإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على صحة المواطنين.









يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا بضرورة وضع خطة عاجلة، والبدء في تنفيذها على الفور لتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لتكون جاهزة حال الاحتياج لها لمواجهة هذه الأزمة، وكذلك خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.









وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من ممثلي البنك الدولي وهم روبرت بو جودة مدير عمليات البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ، أميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، ماريا لورا سانشيز بويرتا مديرة برنامج التنمية البشرية لمصر ، كورنيليا جيسي أخصائي تعليم أول بالبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.









أكد عبد الغفار أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفة شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.













وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.