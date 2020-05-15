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الشحات العزازي: يجب الالتزام بأحكام التجويد عند قراءة القرآن.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:39 م
الشيخ الشحات العزازى
الشيخ الشحات العزازى
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أسامة علي

قال الشيخ الشحات العزازى، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين تجويد القرآن كـ حكم وعلم، والتجويد فى عرف المستمعين.


وأوضح العزازى، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نور النبي" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، التجويد كما هو متعارف لدى المستمعين هو طريقة من طرق أداء القرآن الكريم.


وتابع الشحات العزازى، التجويد كعلم، فيجب على القارئ الالتزام بأحكام التجويد من مخارج الحروف والمدود والوقوف، وصفات الحروف وكل ما يتعلق بها.


اقرأ أيضا: هل قراءة القرآن بأحكام التجويد شرط؟ .. الإفتاء تجيب


وأشار العزازي، إلى أن درجات قراءة القرآن 4 درجات وهى، التحقيق، الترتيل، التدوير، الحدر، لافتا ضرورة الالتزام بأحكام القرآن الأربعة فى هذه الدرجات.

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