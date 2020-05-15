باحث بالأزهر: ليلة القدر لا تساوى ألف شهر عبادة بل أكثر.. فيديو

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم حقا.





وأضاف الهواري، في رسالة جديدة من حملة "أياما معدودات" بالأزهر الشريف، أن ليلة القدر لها مكانة كبيرة عند الله ولهذا كان الصالحين يطلبوها ويتحروها، ولذا قال النبي "التمسوها في العشر الاواخر من رمضان"





وتابع: بلغ من ليلة القدر أن الله نزل سورة خاصة بليلة القدر، ففيها نزل القرآن، من ضمن فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر.





وأشار إلى أن الكثير من الناس يحسبون ليلةالقدر أها تساوي 83 سنة عبادة، منوها أنها لا تساوي هذا الزمن فعلا فالآية عبرت بأنها خير من الف شهر فهى تفوق ذلك، منوها أن الملائكة تنزلت في هذه الليلة وكذكل ينزل فيها سيدنا جبريل، كما أنها سلام لصاحبها.





سورة القدر

"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ".



