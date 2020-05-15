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محافظات

تعقيم وتطهير 1450 منشأة حكومية وخاصة بالوادي الجديد

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:19 م
الدكتور ناجى محمد
الدكتور ناجى محمد عوض
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منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بـ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 1450 منشأًة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، وذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى.


أكد ناجي، في بيان صحفي، أنه تم الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.


أضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروسكورونا، في المراكز الإدارية الثلاثة (الخارجة-الداخلة – باريس)، التي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.


وأوضح ناجي، أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.


وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 19 حالة.


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