وفاة شخصين وإصابة 16 في تصادم 3 سيارات بصحراوي المنيا

شخصين وإصابة 16 آخرين جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر محضر

، ومصابين ومتوفيين، بالطريق

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع

بالانتقال والفحص، تبين وقوعبين 3 سيارات أرقام «3125 ميكروباص»،«2864 و - ي - ب مقطورة أسمنت»، «4138 مقطورة»، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.