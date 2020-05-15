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حوادث

وفاة شخصين وإصابة 16 في تصادم 3 سيارات بصحراوي المنيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:10 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث تصادم 3 سيارات مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.


تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.


بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين 3 سيارات أرقام «3125 ميكروباص»،«2864 و - ي - ب  مقطورة أسمنت»، «4138 مقطورة»، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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