بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا سيلفي من أحدث ظهور لها.
وظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة انيقة وبسيطة بتوب باللون الاسود مكشوف الاكتاف ، واتسمت بأنها بسيطة و لا تحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هنا الزاهد على وضع الماكياج البسيط بوضع احمر الشفاه باللون البنى الفاتح وترك شعرها بطريقة الشعر الغجرى وهو ما جعل اطلالتها جذابة وملفتة.
يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
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