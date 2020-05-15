ملهاش قيمة.. جمال الحاجي يكشف رد تونس على شكوى الجزائر بـ الفيفا

كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي عن تفاصيل رد الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ على شكوى نظيره الاتحاد الجزائرى "الفاف" فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".
قال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم استبق قرارات الفيفا كما صرح وقال إن شكوى الجزائر ليس لها أي قيمة.
أضاف: كما أن نجوم الكرة الجزائرية وحتى بالماضي يساندون الاتحاد التونسي لكرة القدم لأن اتحاد شمال أفريقيا كان قد صادق سلفا فى الاجتماع الأخير على هذه الاختيارات وبالإجماع بشأن اعتبار لاعبي دول شمال إفريقيا محليين وقامت تونس بتطبيق القرار.
يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى في الفيفا ضد الاتحاد التونسي، بسبب قانون شمال إفريقيا واعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين، مرتكزا على الفصل الرابع للأحكام العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز كما شدد في شكواه على أن الاتحاد التونسي لم يستشر أي من دول اتحاد شمال إفريقيا قبل تطبيق القانون في تونس، ليضعف بذلك الدوري الجزائري مقابل تقوية الفرق التونسية، خاصة في المنافسات القارية.
كما أن شكوى الاتحاد الجزائرى لم تقتصر على الجانب الرياضي، حيث اعتبر أن القانون الخاص بلاعبي شمال أفريقيا، حرم أندية الدوري الجزائري من عائدات مهمة، مقابل استفادة الفرق التونسية للاعب الجزائري بصفقات قياسية على غرار ما حدث مع الثنائى بغداد بو نجاح ويوسف البلايلي.