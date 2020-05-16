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حوادث

حبس صاحب مفرمة لحوم لحيازته 5 أطنان دواجن فاسدة بمدينة نصر

السبت 16/مايو/2020 - 05:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس المدير المسئول عن مفرمة لحوم، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارتها دون ترخيص وحيازته 5.500 طن سلع غذائية "دواجن - دهون حيوانية" دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكذلك التصريح باعدام الكميات المضبوطة بطريقة أمنة.

 فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى ، التى أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.


وذلك استمرارا لجهود أجهزة الامن للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين .


 وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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