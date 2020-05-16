حبس صاحب مفرمة لحوم لحيازته 5 أطنان دواجن فاسدة بمدينة نصر

لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى ، التى أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مفرمةبدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.











وذلك استمرارا لجهود أجهزة الامن للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين .





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



